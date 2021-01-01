الهدمي يطلع القنصل العام الفرنسي على مستجدات الأوضاع في القدس

القدس المحتلة /سما/

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء ما يجري في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه ببلدة الرام، شمال القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، مع القنصل الفرنسي العام بالقدس رينيه تروكاز.

وأطلع الهدمي القنصل العام الفرنسي على الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس، مشيرا إلى أن ما جرى في باب العامود هو ملخص للسياسة الإسرائيلية الهادفة الى شطب الهوية الفلسطينية وتهجير المقدسيين والسيطرة على أرضهم.

وأكد وجوب تحرك المجتمع الدولي لوقف القرارات الإسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقال الهدمي إن "على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء عمليات التطهير العرقي في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من الأحياء الفلسطينية".

من جهة ثانية، تطرق الهدمي إلى اجراء الانتخابات في القدس الشرقية. وقال إن "الانتخاب بالقدس هو حق ولا تنازل عن هذا الحق على الإطلاق، وعلى العالم التحرك لضمان حق الشعب الفلسطيني بالقدس بالعيش بحرية وكرامة مع ممارسة حقه الطبيعي بالانتخاب".