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حزب الشعب يؤكد ضرورة وضع القدس على أجندة العالم

الأربعاء 28 أبريل 2021 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يؤكد ضرورة وضع القدس على أجندة العالم



رام الله /سما/

أكد  أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، اليوم الأربعاء، على ضرورة وضع قضية القدس على أجندة العالم

وقال الصحالي في بيان صحفي: "التفاعل الشعبي الكفاحي مع هبة المقدسيين "مفتاحا لمعركة القدس، ويعيدها الى مكانتها المركزية في القضية الفلسطينية".

وقال: "لا يعقل استمرار هذا الوضع، يجب التقدم في هذا العمل الذي يمكن ان يلجم دولة الاحتلال، إن استمرار المواجهة مع الاحتلال بشكل يومي امر يخص كل الاراضي الفلسطينية وليس القدس وحسب".

وأشاد بحالة التفاعل الكفاحي الواسع في الضفة، وغزة، والداخل، والشتات، مع هبة شباب القدس، أثناء مواجهاتهم مع قوات الاحتلال، والمستوطنين، وتصديهم لمنع تنفيذ وتكريس مخططات تغيير معالم القدس، وتهويدها. 

ولفت إلى أهمية مكان باب العامود حيث جرت المواجهات، قائلا: "إن باب العامود هو المدخل الأساسي للبلدة القديمة، وهو عنوان البلدة، وهنا تكمن المعركة الحقيقية التي انتصر فيها المقدسيون.

#حزب الشعب #بسام الصالحي

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