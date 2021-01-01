وزير الخارجية المصري يبحث آخر المستجدات الفلسطينية مع وينسلاند

القاهرة /سما/

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سبل الدفع قُدمًا بمسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة المصرية، القاهرة، تناول الرؤية المصرية وجهود القاهرة لتوفير مُناخ مواتٍ لاستئناف الحوار وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل على أساس مرجعيات القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وجدد وزير الخارجية قلق مصر من تصاعد وتيرة الاعتداءات في مدينة القدس، وضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتابع أن اللقاء تطرق أيضا إلى المساعي المُشتركة التي تبذلها مصر مع كل من الأردن، وفرنسا، وألمانيا في إطار "صيغة ميونخ"، وحرصها على التواصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل توفير إجراءات بناء الثقة وبما يسمح بإطلاق المفاوضات بينهما.