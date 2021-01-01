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الاتحاد الاوروبي : اتصالات أوروبية مكثفة مع إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

الأربعاء 28 أبريل 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي : اتصالات أوروبية مكثفة مع إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس



رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

واطلع الرئيس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحا، ودعاية، وانتخابا، حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس، أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.

وقدّم الرئيس الشكر للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من مساعدات ودعم سياسي واقتصادي وفي كل المجالات.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وان الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما حدث في الانتخابات السابقة.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، فيما حضر من الجانب الأوروبي، ماريا فيلاسكو نائبة الممثل، والمستشار شادي عثمان.

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