بشرط الحبس المنزلي والإبعاد.. قرار بالإفراج عن الشابين المقدسيين عرين الزعانين ومنصور محمود

رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إن ما تسمى "محكمة الصلح" بالقدس المحتلة، قررت قبل قليل الإفراج عن الشابين المقدسيين عرين الزعانين ومنصور محمود.

وأوضحت الهيئة، أن قرار الإفراج جاء بشرط حبس الشابين منزلياً لمدة خمسة أيام وإبعادهما عن ساحة باب العامود لمدة شهر.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الزعانين يوم أمس الثلاثاء، خلال الاحتفالات التي أقامها المقدسيون بعد نجاحهم بإجبار سلطات الاحتلال على فتح ساحة باب العامود وإزالة المتاريس والحواجز التي أغلقتها خلال الأيام الأخيرة، أما الشاب محمود فقد جرى اعتقاله بعد اقتحام منزله ببلدة العيسوية.