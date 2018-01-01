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انطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

الأربعاء 28 أبريل 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة



رام الله /سما/

اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الاربعاء، عن انطلاق اعمال الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، على المستوى الفني.

ويبحث المسؤوليين الفلسطينيين والصينيين، خلال اعمال الدورة، التي تعقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها الصينية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية فريز مهداوي على المستوى الفني، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" امكانية تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مجالات التجارة والاستثمار والمدن الصناعة والصحة والطاقة وغيرها من القضايا الفنية المشتركة.

ومن المقرر ان يترأس وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي يوم غد الخميس اعمال اللجنة على المستوى الوزاري لإعلان نتائج المباحثات وأوجه العلاقة الفلسطينية الصينية المستقبلية.

يذكر ان الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة الاقتصادية انعقد في العاصمة الصينية بكين، يوم 26 تموز 2018 تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لجمهورية الصين الشعبية بشان تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتوازي مع الدعم السياسي من الجانب الصيني للقضية الفلسطينية.

#وزارة الاقتصاد

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