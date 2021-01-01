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البيت الأبيض يدرس رفع عدد اللاجئين للحد الأقصى

الأربعاء 28 أبريل 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يدرس رفع عدد اللاجئين للحد الأقصى



واشنطن /سما/

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن البيت الأبيض يعيد النظر في رفع الحد الأقصى للاجئين بعد تخلية عن الخطط السابقة لزيادة الأعداد، مشيرة الى إن البيت الأبيض يفكر مرة أخرى في رفع أعداد اللاجئين داخل البلاد لـ62500، بعد أن تم تخفيضه إلى 15000 تحت إدارة ترامب.

ودعت الإدارة الأمريكية في البداية إلى رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين إلى 125000 بحلول نهاية العام الأول للرئيس بايدن في منصبه وهو هدف يتطلب السماح لـ 62500 لاجئ بدخول الولايات المتحدة، ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن الأمر سيظل بمثابة "تحدي" لتلبية الحد الأقصى.

وأشارت إلى أن إدارة بايدن ورثت "نظامًا معطلًا" من إدارة ترامب ترك بايدن وآخرين متشككين في عدد اللاجئين الذين يمكن أن تقبلهم البلاد، لكنها قالت إنه من المهم للإدارة أن ترسل "رسالة واضحة" مفادها أن الولايات المتحدة يرحب باللاجئين.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يعلن الرئيس بايدن قرارًا نهائيًا بشأن الحد الأقصى للاجئين بحلول 15 مايو، لكن في وقت سابق من هذا الشهر، قال البيت الأبيض في رسالة إلى وزارة الخارجية إنه سيحتفظ بالحد الأقصى البالغ 15000 شخص الذي حدده الرئيس السابق ترامب.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أجريت مشاورات بين الرئيس بايدن وعدد من مستشاريه لتحديد عدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة من الآن وحتى 1 أكتوبر.

#البيت الأبيض #اللاجئين

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