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فايزر: دواء مضاد لكورونا قد يكون جاهزا في العام المقبل

الأربعاء 28 أبريل 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فايزر: دواء مضاد لكورونا قد يكون جاهزا في العام المقبل



واشنطن /سما/

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن الدواء المضاد لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، والذي يؤخذ عن طريق الفم، قد يكون جاهزا العام المقبل.

وأعرب بورلا -في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن أمله في إنتاج هذا الدواء بحلول نهاية العام "إذا سارت الأمور على ما يرام، واعتمدنا نفس السرعة التي نطبقها".

وأضاف بورلا أن شركة فايزر تعمل على اثنين من مضادات الفيروس، أحدهما عن طريق الفم والآخر عن طريق الحقن، وبدأت الشركة مرحلة مبكرة من التجارب السريرية لعقار الفم أواخر الشهر الماضي، ويمنع الدواء البروتياز، وهو إنزيم مهم يحتاج الفيروس إلى إعادة إنتاجه.

وتابع بورلا: "نولي اهتماما خاصا للدواء عن طريق الفم لأنه يوفر العديد من المزايا، إحداها هو أنك لست بحاجة للذهاب إلى المستشفى للعلاج، فيمكنك الحصول عليه في المنزل"، كما قال أيضا إن الدواء يمكن أن يكون "وسيلة فعالة أكثر ضد الطفرات المتعددة" للفيروس.

وأشار بورلا إلى أن الشركة سيتوفر لديها المزيد من الأخبار بشأن هذا التطور في وقت لاحق من صيف هذا العام، وطورت شركة فايزر اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالاشتراك مع شركة الأدوية الألمانية بيونتيك، والذي منحته إدارة الغذاء والدواء ترخيصا طارئا في ديسمبر، وهو أحد اللقاحات الثلاثة ضد المرض المعتمدة حاليا للاستخدام في الولايات المتحدة.

#شركة فايزر #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #سلالة كورونا الجديدة

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