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خدمات دير البلح يبرم 4 صفقات

الأربعاء 28 أبريل 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات دير البلح يبرم 4 صفقات



غزة / سما /

أعلن نادي خدمات دير البلح عن تعاقده مع 4 لاعبين جُدد, لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وضم خدمات الدير كلا من المهاجم رضا أبو لبدة ولاعب الوسط محمد البديني من المصدر, والظهير الأيسر محمد الحطاب من فلسطين, والحارس هاشم جودة في صفقة انتقال حر.

ويأمل خدمات الدير, أن يكون الرباعي على قدر المسؤولية للظهور بشكل جيد مع الفريق في الدور الثاني من المسابقة.

يشار إلى أن خدمات دير البلح أنهى مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ولديه حظوظ قوية في المنافسة على بطاقة الصعود لدوري الأولى.

#خدمات دير البلح #دوري الثانية #دوري الدرجة الثانية #الانتقالات

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