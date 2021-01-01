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المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية تشيلي لدى فلسطين

الأربعاء 28 أبريل 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير تشيلي الجديد لدى دولة فلسطين كريستيان هودجيز نجت، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله.

وأشاد المالكي بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين، مشيرا الى مرور 10 أعوام على اعتراف تشيلي بدولة فلسطين.

كما تطرّق في حديثه الى الدور الهام الذي تقوم به الجالية الفلسطينية في تشيلي، مشيدا بدورهم في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وتمنى النجاح والتوفيق للسفير هودجيز نجت في أداء مهامه الجديدة.

وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح مهامه، بما فيها تعزيز علاقات التعاون ورفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أبدى هودجيز نجت رغبته بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق أعلى مستوى من التعاون بين فلسطين وتشيلي.

#رياض المالكي #تشيلي #فلسطين

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