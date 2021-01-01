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أبو شقرة ينضم لصفوف الزيتون

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شقرة ينضم لصفوف الزيتون



غزة / سما /

أكد نادي الزيتون تعاقده مع مهاجم جديد في الانتقالات الشتوية الجارية, استعدادا لإياب دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وذكر الزيتون أنه تعاقد مع المهاجم عمر أبو شقرة في صفقة انتقال حر, لتعزيز صفوفه في الدور الثاني من المسابقة.

ويعدّ أبو شقرة إضافة جيدة للزيتون, كونه يملك خبرات كبيرة في البطولات الغزية, بعدما لعب في المواسم السابقة مع اتحاد خانيونس, وشباب خانيونس, والتفاح, والأهلي.

يشار إلى أن الزيتون أنهى منافسات الدور الأول من دوري الثانية فرع "غزة والشمال" في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

#نادي الزيتون #عمر أبو شقرة #دوري الثانية

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