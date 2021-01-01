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ميسي يتلقى عرضاً رسمياً من باريس سان جيرمان

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يتلقى عرضاً رسمياً من باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

قدم نادي باريس سان جيرمان عرضاً مغرياً للتوقيع مع النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة، ليونيل ميسي، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني بحلول شهر يوليو القادم.

وطلب ميسي من برشلونة السماح له بالرحيل في الصيف الماضي، ولكن الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو رفض التفريط فيه، ومع مجيء خوان لابورتا، يعتقد قطاع عريض من جمهور البارسا أن البولجا لم يعد يُفكر في المغادرة.

ويعيش برشلونة فترة رائعة في الوقت الحالي، حيث من المرجح أن يتوج الفريق بثنائية الدوري والكأس، رغم كل الظروف السيئة والمحبطة التي أحاطت به منذ بداية الموسم الراهن.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان عرض بالفعل على ميسي عقداً لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث، إلا أن النجم الأرجنتيني لم يحسم مستقبله حتى الآن لأنه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن ميسي يُركز بشكل كامل على الفوز بالثنائية، وبعد ذلك سيُحدد المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل.

وأشارت، إلى أن خوان لابورتا لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقد ليونيل ميسي، ما يُؤكد أن الرئيس الجديد واثق من استمرار البرغوث الأرجنتيني داخل الكامب نو.

#ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان

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