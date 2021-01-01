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نتنياهو يستسلم : التخلي عن أوكنيس و تعيين غانتس وزيرًا للقضاء

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يستسلم : التخلي عن أوكنيس و تعيين غانتس وزيرًا للقضاء



القدس المحتلة/سما/

استسلم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاربعاء في الصراع لتعيين وزير للعدل، وقرر  التخلي عن تعيين الوزير أوفير أكونيس وزيرا للقضاء .

و أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر تعيين بيني غانتس وزيرًا للقضاء.
 
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو سيطرح القرار في جلسة الحكومة اليوم للمصادقة عليه.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت أنها ستبث الجلسة الخاصة بتعيين وزير القضاء على  الهواء مباشرة.

وفي وقت سابق عبّرت عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأربعاء، عن ذهول من أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة أمس، بمنع تعيين رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، وزيرا للقضاء، وإجراء تصويت والمصادقة على تعيين الوزير أوفير أكونيس، من الليكود، في المنصب، فيما صرح المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، محذرا نتنياهو من أن هذا التعيين غير قانوني، وإلغاء التعيين لاحقا من جانب المحكمة العليا.

وانتقدت جميع الصحف خطوة نتنياهو هذه. واعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يسرائيل هيوم"، ماتي توخفيلد، المقرب من نتنياهو أن الأخير ارتكب خطأ أمس، وأنه "تكمن بأحداث الأمس إمكانية إلحاق ضرر سياسي بنتنياهو، لكن ليس مؤكدا أنه ليس بالإمكان إصلاحه.

#نتنياهو #غانتس #وزير القضاء الاسرائيلي #صحيفة معاريف العبرية

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