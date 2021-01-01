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الأسير ناظم أبو سليم يواجه أوضاعا صحية سيئة داخل مستشفى سجن "الرملة"

الأربعاء 28 أبريل 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواجه الأسير ناظم أبو سليم، والقابع حاليا داخل ما يسمى مستشفى سجن "الرملة"، أوضاعا صحية سيئة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأسير يعاني من مشاكل حادة في القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، لكنه بانتظار رد إدارة سجون الاحتلال للموافقة على إجراء العملية أم لا، علما بأن حالته الصحية تستدعي رعاية خاصة لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن.

من الجدير ذكره أن الأسير أبو سليم محكوم بالسجن الفعلي لـمدة 24 شهرا، وقد تعرض في السابق للعديد من المضايقات من قبل شرطة الاحتلال، حيث اعتقلته سلطات الاحتلال وحققت معه عدة مرات، كما منعته من السفر والتنقل لفترة معينة.

#سجن الرملة #ناظم أبو سليم #هيئة الأسرى

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