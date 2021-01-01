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"حماس": لم نتلق أي إشارات أو مقترحات بشأن تأجيل الانتخابات

الأربعاء 28 أبريل 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": لم نتلق أي إشارات أو مقترحات بشأن تأجيل الانتخابات



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنها لم تتلق أي إشارات أو مقترحات بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن اتفاق الفصائل في القاهرة لا يزال قائماً وموقفنا رافض تماماً لفكرة التأجيل.

وأضاف: "نواصل استعدادتنا لإجراء الانتخابات ويجب أن يعمل الجميع من فصائل وقوى وقوائم لقطع الطريق على أي محاولة لتأجيل الانتخابات".


وشدد القانوع على أن الانتخابات في القدس حقٌ لشعبنا وهو جاهزٌ لخوض معركة من جديد مع الاحتلال لانتزاع حقه في المشاركة في الانتخابات وقادرٌ على تحقيق ذلك.

#حماس #تاجيل الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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