اسرائيل: 21 اصابة جديدة بالطفرة الهندية

القدس المحتلة/سما/

قال منسق شؤون جائحة "كورونا" في "إسرائيل"، نحمان إش، اليوم الأربعاء، "إنّ الاحتلال رصد حتى هذه اللحظة 21 إصابة جديدة بالسلالة الهندية من فيروس "كورونا".

وأضاف: "أنّ الوضع تحت السيطرة"، مُشيراً إلى الحفاظ على استمرار الحالة الوبائية على ما هي عليه، أقل من 100 إصابة يومياً، ويتعين منع دخول سلالات جديدة للفيروس.

وأعرب نحمان إش، عن أمله في أن تصادق الحكومة، اليوم على الأنظمة الرامية إلى تقييد دخول مواطني سبع دول موبوءة إلى "إسرائيل".





يُذكر أنّ عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في الهند، تجاوز 200 ألف حالة وفاة، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من 3000 في الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.