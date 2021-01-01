الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

غزة/سما/

قال مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة بوزارة الصحة بغزة رامي العبادلة: "المميز بالطفرة الهندية بأنها مركب ثنائي من فيروس كورونا خصوصًا في تركيبة البروتين الخاص به".

وتابع في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، اليوم الأربعاء: "إن الطفرة الهندية جمعت ما بين الطفرات البريطانية والبرازيلية أو البرازيلية والجنوب أفريقية".

وأشار إلى أن الطفرة الهندية يفوق سرعة انتشارها الطفرة البريطانية من 20-40 ضعف، والأمر المقلق والخطير لها قدرة التغلب على المصابين سابقًا بفيروس "كورونا".





وأفاد بأن الوزارة أرسلت 200 عينة إلى منظمة الصحة العالمية لفحصها، منوهًا إلى أنه من الممكن أن تصل النتائج في غضون 10 أيام، وتوقعات بوجود طفرات جديدة على خلاف البريطانية المنتشرة داخل قطاع غزة.

وأكد على أن الحالة الوبائية في قطاع غزة من تحكم تشديد الإجراءات أم لا، مشيرًا إلى أن القطاع ليس بعيدًا عن أي منطقة بالعالم، وقد نتخذ إجراءات بأقرب وقت.