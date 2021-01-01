  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

الأربعاء 28 أبريل 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية



غزة/سما/

قال مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة بوزارة الصحة بغزة رامي العبادلة: "المميز بالطفرة الهندية بأنها مركب ثنائي من فيروس كورونا خصوصًا في تركيبة البروتين الخاص به".

وتابع في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، اليوم الأربعاء: "إن الطفرة الهندية جمعت ما بين الطفرات البريطانية والبرازيلية أو البرازيلية والجنوب أفريقية".

وأشار إلى أن الطفرة الهندية يفوق سرعة انتشارها الطفرة البريطانية من 20-40 ضعف، والأمر المقلق والخطير لها قدرة التغلب على المصابين سابقًا بفيروس "كورونا".


 
وأفاد بأن الوزارة أرسلت 200 عينة إلى منظمة الصحة العالمية لفحصها، منوهًا إلى أنه من الممكن أن تصل النتائج في غضون 10 أيام، وتوقعات بوجود طفرات جديدة على خلاف البريطانية المنتشرة داخل قطاع غزة.

وأكد على أن الحالة الوبائية في قطاع غزة من تحكم تشديد الإجراءات أم لا، مشيرًا إلى أن القطاع ليس بعيدًا عن أي منطقة بالعالم، وقد نتخذ إجراءات بأقرب وقت.

#رامي العبادلة #غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2043 حالة تعاف

الرئاسة الفلسطينية : الانتخابات قائمة واجتماع الخميس يحدد الموقف النهائي

نفى وجود الطفرة الهندية في غزة..معروف: الحالة الوبائية في القطاع مستقرة

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1335 حالة تعافٍ

انت

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية