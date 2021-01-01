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وزيرة الصحة: 14 وفاة و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2043 حالة تعاف

الأربعاء 28 أبريل 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 14 وفاة و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2043 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة، و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2043 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة: "الخليل 1، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1"، قطاع غزة: 9 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 17، طولكرم 39، جنين 52، طوباس 18، نابلس 81، الخليل 26، سلفيت 7، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 31، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 795"

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 23، طولكرم 109، جنين 111، طوباس 25، نابلس 258، الخليل 77، سلفيت 11، ضواحي القدس 1، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 74، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 1335"

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 145 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 389 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 253937، بينهم 172916 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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