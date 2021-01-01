  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية : الانتخابات قائمة واجتماع الخميس يحدد الموقف النهائي

الأربعاء 28 أبريل 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية : الانتخابات قائمة واجتماع الخميس يحدد الموقف النهائي



رام الله / سما /

قال نبيل أبو ردينة، نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الانتخابات الفلسطينية قائمة حتى الآن وفق المراسيم التي أعلنتها الرئاسة، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني ملتزم بإجراء الانتخابات لكن بمشاركة مدينة القدس.

وأضاف أبو ردينة في حوار مع "سبوتنيك"، أن ردود الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة سلبية، والاتحاد الأوروبي لم يحصل على أي رد على مطالبه بشأن إجراء الانتخابات في القدس، وكذلك أمريكا.

وأكد أن القيادة الفلسطينية بجميع فصائلها تجتمع غدا الخميس، ومن المقرر أن يعرض الرئيس أبو مازن على الحضور النتائج النهائية المتعلقة بالانتخابات، وبعدها تقرر القيادة الموقف النهائي.

ونفى أبو ردنية أن تكون إسرائيل قد أبلغت الاتحاد الأوروبي استعدادها لعدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا أنها مجرد تقارير إعلامية، لكن الرد الرسمي لا يزال رافضًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول مراوغة المجتمع الدولي وإبعاد تهمة عرقلة الديمقراطية الفلسطينية عنها.

وقال المدير السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، لمجموعة من السفراء الأوروبيين، التقاهم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تمنع أو تتورط بأي شكل في الانتخابات الفلسطينية المزمعة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأكد بار خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي من وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وإيرلندا وغيرهم، "أهمية الانتخابات الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية تكمن في تعزيز المشاركة السياسية والمساءلة وكذلك الضوابط والتوازنات الديمقراطية".

وقال بار إن "إسرائيل لن تمنع إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن "الانتخابات الفلسطينية شأن فلسطيني داخلي، وبالتالي فإن إسرائيل لن تتدخل".

وأكد بار أن مشاركة "حماس" في الانتخابات "إشكالية" وتنتهك شروط الرباعية، وفق تعبيره.

بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يقبل بإجراء الانتخابات العامة دون مشاركة القدس وأهلها في الاقتراع المقرر في 26 مايو/ أيار المقبل.

#الانتخابات الفلسطينية #نبيل ابوردينة #الرئيس عباس #القدس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1084 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2043 حالة تعاف

نفى وجود الطفرة الهندية في غزة..معروف: الحالة الوبائية في القطاع مستقرة

الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1335 حالة تعافٍ

انت

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

جبريل

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية