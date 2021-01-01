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مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الأربعاء 28 أبريل 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأشار عازم إلى أن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، موضحا أن الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع.

يشار إلى أن المستوطنين ينظمون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.

#سبسطية #مستوطنون #نابلس

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