رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها، تصريح الناطق باسم الرئاسة ان الاتصالات للضغط على اسرائيل لاجراء الانتخابات متواصلة.

كما وأبرزت أيضا تأكيد الملك عبد االله الثاني دعمه لصمود المقدسيين: لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل القنصل العام البريطاني

الرئاسة: تقرير "هيومن رايتس" شهادة دولية حقة على نضال ومعاناة شعبنا

الناطق باسم الرئاسة: الاتصالات للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات ستتواصل

تحت أعين قوات الاحتلال: المقدسيون يحتفلون بانتصارهم في هبة باب العامود

الشيخ: الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس ما زال سلبيا

برعاية اشتية: توقيع اتفاقيات بقيمة 18 مليون دولار لدعم قطاعات الإسكان في القدس والتعليم والصحة في الضفة وغزة

رئيس مجلس علماء باكستان: القدس جوهر القضية الفلسطينية ولا حل للصراع ولا انتخابات بدونها

الملك عبد االله الثاني يؤكد دعمه لصمود المقدسيين: لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات

17 وفاة و1414 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

47 وفاة و1815 إصابة كورونا جديدة في الأردن

برلماني بلجيكي: الفصل العنصري جريمة حرب ولن نتواطأ في بناء المستوطنات غير الشرعية بفلسطين

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لضرورة التصدي لجرائم الاحتلال بالقدس

بتوجيهات من الرئيس.. إقامة مأدبة إفطار لأهالي مخيم اليرموك

الرئيس يعرب عن تضامن فلسطين مع الهند في مواجهة فيروس كورونا

"الأيام":

الرئاسة: تواصل الضغوط لتأمين إجراء الانتخابات بالقدس

مسؤول فلسطيني: سلطات الاحتلال تمارس التضليل والخداع

الرئيس يستقبل القنصل العام البريطاني

العاهل الأردني يؤكد دعمه لصمود المقدسيين

أصداء واسعة لتقرير "هيومن رايتس ووتش" ترحيب فلسطيني حار وتنديد إسرائيلي حاد

القطاع: إطلاق بالونات حارقة وتجدد التظاهرات على النقاط الحدودية وإصابة صياد

لليوم الثالث .. المقدسيون يواصلون احتفالاهم في باب العامود رغم منغصات الاحتلال

الاحتلال يطرد عائلات في خربة إبزيق بحجة التدريبات إخطارات بهدم منشآت سكنية في العيسوية واعتقالات

نتنياهو: مستعدون للتعامل مع أي تطور والجيش جاهز لمواجهة جميع السيناريوهات

"كورونا": 17 وفاة، و1414 إصابة جديدة

نقابة الأطباء تهدد بعدم استقبال أي حالة في المستشفيات الحكومية بدءًا من الثلاثاء

أسبانيا تطالب بتحسين أوضاع مواطنة محتجزة لدى إسرائيل

"العليا" الإسرائيلية تلغي قرار تعيين أكونيس وزيرًا للقضاء

غزة: تمديد الإغلاق الليلي لأسبوع آخر وحجر للقادمين من الهند وبنغلادش

"الصحة العالمية" : الوضع الوبائي في الـهـنــد "أكـثــر من مـؤلــم"

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة ُ مسيرة لـ "حزب الله"

أطراف محادثات فيينا تقرر تسريع الجهود للامتثال للاتفاق النووي

"القدس":