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لقاحات جديدة على الطريق

نفى وجود الطفرة الهندية في غزة..معروف: الحالة الوبائية في القطاع مستقرة

الأربعاء 28 أبريل 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نفى وجود الطفرة الهندية في غزة..معروف: الحالة الوبائية في القطاع مستقرة



غزة/سما/

قال الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن الحالة الوبائية في القطاع ومؤشراتها مستقرة منذ أسبوع، والاستقرار على معدلٍ عال.

وأشار معروف خلال تصريحات صحفية إلى أن "الإجراءات متوازنة مع الحالة الوبائية وهي لم تذهب باتجاه التشديد باعتبار أن هناك استقراراً"، مضيفًا "ما نطمح له هو كسر حدة المنحنى الوبائي وإذا تحقق ذلك الأمر سيكون هناك إعادة نظر بالإجراءات".

وتابع: "طالما لم نتخذ إجراءات أخرى فهذا يعني أن الإجراءات الحالية قادرة على التأثير بالحالة الوبائية".

ونفى وجود الطفرة الهندية بغزة، قائلاً :"هذه الطفرة لها مواصفات، ولا توجد أي مؤشرات -بفضل الله- لوصولها للقطاع، ولذلك فإن الإجراءات الإضافية التي تم الإعلان عنها بالأمس، هي احترازية مرتبطة بمنع وصول تلك الطفرة".


وأكد معروف على أن "التزام المواطنين ليس اختيارياً بل هي مسألة واجب وضرورة لا يمكن تجاوزها".

وتوقع أن تصل دفعة جديدة من اللقاحات لغزة خلال الأيام القليلة القادمة من أكثر من جهة.

#الطفرة الهندية #غزة #قطاع غزة #وباء كورونا #فيروس كورونا

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