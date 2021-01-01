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الكشف عن تفاصيل ليلة اعتقال الملحن اللبناني في السعودية

الأربعاء 28 أبريل 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل ليلة اعتقال الملحن اللبناني في السعودية



وكالات

كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن قضية توقيف الملحن اللبناني سمير صفير من قبل السلطات السعودية.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني، أنه تم توقيف الملحن سمير صفير منذ 7 أيام، بعد مداهمة منزله من قبل عناصر تابعة لأحد الأجهزة الأمنية السعودية.

وبحسب المعلومات، طلب السفير اللبناني في السعودية من عائلة صفير عدم تسريب الخبر إلى الإعلام ريثما تتم حلحلة الموضوع بالطرق الدبلوماسية، الأمر الذي أخّر معرفة اللبنانيين به.

وفي تفاصيل المداهمة كشف الموقع أن مجموعة أمنية تتألف من عشرات الأشخاص دخلت منزل صفير من دون سلاح، وطلبت منه أن يزوّدها بجهازالحاسوب الخاص به، ليردّ صفير على العناصر بأنه لا يملك أي جهاز، وعندما سألوه عن الأجهزة الأخرى التي يمتلكها، سلّمهم هاتفين ذكيين من نوع "آيفون"، وبعدها فتشوا المنزل تفتيشا دقيقا، ولم يعثروا على أي ممنوعات، وعلى الأثر، اصطحبوا صفير والجهازين الذي كانا بحوزته إلى سجن "دلهون".

ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبار صفير الذي تواصل مع عائلته مرة واحدة فقط، لإعلامهم عن مكان تواجده.

#سمير صفير #اعتقال الفنان اللبناني سمير صفير #السعودية

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