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وزارة الصحة: أعداد الإصابات في الضفة في انخفاض واضح والوضع في غزة خطير

الأربعاء 28 أبريل 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: أعداد الإصابات في الضفة في انخفاض واضح والوضع في غزة خطير



رام الله/سما/

قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، إن 99% من الفيروس المنتشر في فلسطين هو من الطفرة البريطانية، ومن الوارد جدا وصول الطفرة الهندية إلى فلسطين بعد أن دخلت إلى إسرائيل.


وأضاف خلال حديث مع إذاعة صوت فلسطين أن أعداد الإصابات في الضفة الغربية في انخفاض واضح، بينما الوضع الوبائي في قطاع غزة سيء جدا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث يتم تسجيل ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا.


وتابع: "هناك انخفاض واضح في أعداد المواطنين الذين يدخلون إلى المستشفيات بالضفة الغربية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، فمستشفى دورا الحكومي الذي يتسع لـ80 مريضا، في داخله اليوم 25 مريضا فقط".
وفيما يخص ملف اللقاحات، أوضح النجار أن الحكومة اتفقت مع شركة فايزر على شراء 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا، ولن تصل دفعة واحدة بل على دفعات حسب المواعيد التي تضعها الشركة.


وأضاف: "قريبا ستصل لقاحات من شركة سبوتنيك الروسية، وطعومات أخرى من مؤسسة كوفاكس".
وعن إقبال المواطنين على تلقي اللقاح، قال النجار: الإقبال اليوم جيد جدا، في البداية كان الإقبال سلبيا من المواطنين، ولكن مع بدء التطعيم على أرض الواقع أصبح المواطنون يكسبون الثقة ويقبلون على تلقي اللقاح". 


وأضاف: فلسطين من دول العالم النادرة التي استطاعت أن تطعم 8% من المفروض تطعيمهم من المواطنين، وهذا شيء إيجابي، فما يقارب ربع مليون فلسطيني تلقوا اللقاح.

#وزارة الصحة الفلسطينية #الضفة الغربية #غزة #فيروس كورونا

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