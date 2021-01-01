الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1335 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 9 حالات وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا بعد إجراء 2719 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1335 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 99682 إصابة بينها 14297 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 84507 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 878.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 264.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 36496 شخصًا.