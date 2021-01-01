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سلالة كورونا الهندية تهدد العالم.. رصدت في 17 دولة

الأربعاء 28 أبريل 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلالة كورونا الهندية تهدد العالم.. رصدت في 17 دولة



وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".


وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

في الأيّام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجارفي تصريح صحفي"، إن 99% من الفيروس المنتشر في فلسطين هو من الطفرة البريطانية، ومن الوارد جدا وصول الطفرة الهندية إلى فلسطين بعد أن دخلت إلى إسرائيل.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.


وسجّلت الهند الاثنين 352.991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية.

والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة، وتعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة.

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