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الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر آذار

الأربعاء 28 أبريل 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر آذار



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر آذار 2021 مقارنة مع شهر شباط 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام 94.95 خلال شهر آذار 2021 مقارنة ﺒ 94.71 خلال شهر شباط 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

 

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.32%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.20 خلال شهر آذار 2021 مقارنة بـ 99.88 خلال شهر شباط 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

 

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.25%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 94.39 خلال شهر آذار 2021 مقارنة ﺒ 94.15 خلال شهر شباط 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

 

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.15%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.46%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.38%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.14%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.83%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 1.19%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.62%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر آذار 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 4.10%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار بعض أصناف الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.06 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.10 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 1.83 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 2.11 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ملفوف أبيض 0.89 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الفول الأخضر 2.46 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.57%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 27.91 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 31.21 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص 3.01 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بيض طازج - حجم 2 كغم 12.43 شيقل/كغم.

#الاحصاء #الاحصاء الفلسطيني #أسعار المنتج

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