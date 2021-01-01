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"حماس" توجه انتقادات لتصريحات الأحمد

الأربعاء 28 أبريل 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" توجه انتقادات لتصريحات الأحمد



غزة/سما/

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، حول الانتخابات، بأنها تأكيد على رغبة قيادة السطة الفلسطينية في رام الله، بالاستمرار في الاستيلاء على القرار الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن هذه التصريحات تعبر عن انعدام إيمان السلطة بأي شكل من الشراكة الوطنية.

وأضاف "إن تصريحات الأحمد عن أن الانتخابات الفلسطينية جرت لمرة واحدة فقط ولا داعي لإجرائها مرة أخرى، تضليل واضح وتحريف مرفوض، ومخالف لكل التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها بين كل القوى الوطنية في جولات المصالحة المختلفة".

وتابع "لا يحق لأي جهة أو شخصية مصادرة حق شعبنا في اختبار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، وأن يقدم للعالم صورة حضارية يستحقها شعبنا".

#حماس #عزام الاحمد #السلطة الفلسطينية #رام الله #فلسطين

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