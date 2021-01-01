  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غيتس يتوقع موعدا لانتهاء كورونا ويحذر من تجاهل الدروس

الأربعاء 28 أبريل 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غيتس يتوقع موعدا لانتهاء كورونا ويحذر من تجاهل الدروس



وكالات

حدد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، موعدا متوقعا لانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.


وقال غيتس، في تصريحات أوردها موقع express، إنه يتنبأ بانتهاء فيروس كورونا بحلول عام 2022، وذلك بفضل اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الأمل ما زال موجودا لعودة العالم إلى حياته الطبيعية تماما بحلول العام المذكور.


وشدد على ضرورة أن يتعلم العالم من دروس جائحة كورونا، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من عدم الاستفادة من هذه الدروس.


وتابع: "الاستعداد للأوبئة في المستقبل أضحى أولوية قصوى (..)، والخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا".


ولفت غيتس إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا ارتفع بشكل كبير في الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سهولة تأمين جرعات اللقاحات، إلى جانب مشاركتها مع الدول الأخرى.


وكان الملياردير الأمريكي توقع نهاية العام الماضي، أنه بحلول الربيع المقبل، ستصل اللقاحات التي حصلت على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى نطاق التأثير العالمي، معتقدا أن "عدد الوفيات سينخفض في البلدان الغنية، ما سيعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

واللا العبري: إسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية بأنها لن تتدخل بالانتخابات الفلسطينية

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

وزير أردني يكشف هذه المعلومات ويؤكد : “ليس كل ما يعرف يقال”!

الأخبار الرئيسية

انت

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

جبريل

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية