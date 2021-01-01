غيتس يتوقع موعدا لانتهاء كورونا ويحذر من تجاهل الدروس

وكالات

حدد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، موعدا متوقعا لانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.



وقال غيتس، في تصريحات أوردها موقع express، إنه يتنبأ بانتهاء فيروس كورونا بحلول عام 2022، وذلك بفضل اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الأمل ما زال موجودا لعودة العالم إلى حياته الطبيعية تماما بحلول العام المذكور.



وشدد على ضرورة أن يتعلم العالم من دروس جائحة كورونا، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من عدم الاستفادة من هذه الدروس.



وتابع: "الاستعداد للأوبئة في المستقبل أضحى أولوية قصوى (..)، والخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا".



ولفت غيتس إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا ارتفع بشكل كبير في الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سهولة تأمين جرعات اللقاحات، إلى جانب مشاركتها مع الدول الأخرى.



وكان الملياردير الأمريكي توقع نهاية العام الماضي، أنه بحلول الربيع المقبل، ستصل اللقاحات التي حصلت على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى نطاق التأثير العالمي، معتقدا أن "عدد الوفيات سينخفض في البلدان الغنية، ما سيعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي".