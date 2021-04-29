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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الأربعاء 28 أبريل 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

 توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/04/29 يكون الجو صافيا وجافا حارا الى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة 2021/04/30 يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا الى حار جدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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