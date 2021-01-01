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"الصحة العالمية" تكشف حقيقة دخول الطفرة الهندية الى مصر

الأربعاء 28 أبريل 2021 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية" تكشف حقيقة دخول الطفرة الهندية الى مصر



وكالات

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا في الهند لم يسجل في مصر حتى الآن، وإذا سجل، فهذا ليس أمرا خطيرا.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء إلى أن سبب زيادة الإصابات بكورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، إضافة إلى التجمعات التي تحدث كثيرا في الهند بسبب المناسبات.


ولفت إلى أن اللقاحات فعالة حتى الآن ضد السلالات الجديدة للفيروس وأن نسبة الوفيات بفيروس كورونا لم تتغير رغم زيادة الإصابات، مشيرا إلى أنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وأن أكثر من 90% من الإصابات تطال الجهاز التنفسي، والنسبة المتبقية الجهاز الهضمي.

#مصر #منظمة الصحة العالمية #الطفرة الهندية

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