  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بلينكن: بن سلمان سيتزعم السعودية لفترة طويلة وعلينا العمل معه رغم مقتل خاشقجي

الأربعاء 28 أبريل 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: بن سلمان سيتزعم السعودية لفترة طويلة وعلينا العمل معه رغم مقتل خاشقجي



واشنطن/سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من "دوره في قضية قتل الصحفي" جمال خاشقجي.


وقال بلينكن خلال حديث لقناة "CNN" نشر الثلاثاء: "حينما يصل الأمر إلى موضوع خاشقجي وقتله الشنيع، أعتقد أن ما رأيته هو أن الولايات المتحدة صادقت على نشر تقرير في وضح النهار أشار بوضوح إلى المسؤولين ودور ولي العهد. وهذا أمر مهم في حد ذاته لأن مصادقة الولايات المتحدة على ذلك تدل على الكثير رغم أن ما يحتوي عليه التقرير تم ذكره سابقا. كما فرضنا الحظر على الدخول إلى بلادنا على خلفية مقتل خاشقجي (بحق بعض المتورطين)".

وتابع: "إضافة إلى ذلك لقد تحدثنا سابقا عن أنه يجب علينا أن نفكر في سبل دفع مصالحنا وقيمنا بالطريقة الأكثر فعالية. وسواء يعجبنا هذا الأمر أم لا، سنكون بحاجة إلى مواصلة العمل مع السعودية التي لا تزال شريكا في مجالات كثيرة. ومن بين الأشياء التي نحاول القيام بها، كما تعرفون، إنهاء الحرب في اليمن".


وأضاف: "يبدو أن ولي العهد سيكون زعيما للسعودية لفترة طويلة مستقبلا، وعلينا العمل مع زعماء في كل أنحاء العالم تورطوا في تصرفات نعارضها أو في بعض الأحيان نعتبرها مستهجنة. لكننا نفعل ذلك من أجل تمرير مصالحنا وقيمنا".

ونشر مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في 26 فبراير بتوجيه من الرئيس جو بايدن، تقريرا تم إعداده منذ حوالي سنتين حول ملابسات اغتيال خاشقجي قال إن "بن سلمان وافق شخصيا على هذه العملية"

#بلينكين #محمد بن سلمان #السعودية #الرياض

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

واللا العبري: إسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية بأنها لن تتدخل بالانتخابات الفلسطينية

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

وزير أردني يكشف هذه المعلومات ويؤكد : “ليس كل ما يعرف يقال”!

الأخبار الرئيسية

انت

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

جبريل

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية