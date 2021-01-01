  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون يحذر الحرس الثوري الإيراني من "أخطاء في الحسابات" في مياه الخليج

الأربعاء 28 أبريل 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يحذر الحرس الثوري الإيراني من "أخطاء في الحسابات" في مياه الخليج



واشنطن/سما/

حذرت الولايات المتحدة إيران من ارتكاب "أخطاء في الحسابات" في مياه الخليج، مؤكدة سعيها لخفض التوتر عقب حوادث بين سفن حربية أمريكية وإيرانية.


وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي تعليقا على "محاصرة" زوارق للحرس الثوري الإيراني سفينتين عسكريتين أمريكيتين في مياه الخليج مطلع أبريل: "من الواضح أننا نريد رؤية خفض التوتر ولا نريد رؤية أي أخطاء في الحسابات".

وتابع: "التصرفات غير الآمنة وغير المهنية للحرس الثوري الإيراني في البحر ليست أمرا جديدا وهذا كان مشكلة دائمة على مدار فترة طويلة. ولا نرى مثل هذا السلوك من قبل القوات البحرية الإيرانية، ذلك يحدث عادة مع الحرس الثوري الإيراني وخاصة زوارقه الصغيرة سريعة الحركة".

وأضاف: "هذا الأمر لا يزال مثيرا للقلق، وهذا بالطبع مثلما أكدنا سابقا يزيد من احتمال وقوع خطأ في الحسابات، وأعتقد أن ذلك لن يعود بالمنفعة على أي طرف في هذا الجانب من العالم".

وتصريحات كيربي جاءت قبل أن تعلن البحرية الأمريكية الثلاثاء عن وقوع حادث جديد بين سفن تابعة لها وزوارق للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج في 26 أبريل.

#االبنتاغون #الحرس الثوري الايراني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 الأولى كاملة بطولة يوسف الشريف

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة الطفرة الهندية من كورونا بالقطاع.. إليك ابرزها

واللا العبري: إسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية بأنها لن تتدخل بالانتخابات الفلسطينية

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية: عباس قرر تأجيل الانتخابات وحسين الشيخ يعلق ..

عزام الأحمد: "حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة"!

مبارك الفاضل : غير مطلوب من السودان الانتحار من أجل فلسطين

وزير أردني يكشف هذه المعلومات ويؤكد : “ليس كل ما يعرف يقال”!

الأخبار الرئيسية

انت

صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

جبريل

شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية