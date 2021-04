اكتشاف أقدم مسكن بشري مسقوف عمره مليون سنة في جنوب إفريقيا (صور)

أعلن علماء آثار اكتشافهم أقدم مسكن مسقوف في كهف Wonderwerk Cave بجنوب إفريقيا، وأدلة قديمة على استخدام الإنسان النار وأدائه طقوس الحياة في تلك الحقبة السحيقة.

وأشارت مجلة Quaternary Science Reviews إلى أن طول هذا الكهف أكثر من 140 مترا، ويدرسه العلماء منذ فترة طويلة، حيث عثروا فيه على أدوات حجرية وآثار أخرى للنشاط البشري، ولكنهم لم يعثروا على أي رفات للبشر.

وقد يكون السبب سهولة وصول الحيوانات المفترسة والحيوانات التي تأكل الجثث إلى الكهف.

وبقي هذا الكهف مكانا للسكن خلال فترة زمنية طويلة، حيث عثر فيه العلماء على آثار عمرها نحو مليون عام لاستخدام النار، وأن مكان شعلة النار يبعد عن مدخل الكهف ما لا يقل عن 30 مترا.

واكتشف العلماء في عمق الكهف قطعا صغيرة من الصبغة الطبيعية - المغرة، موجودة في هذا المكان منذ 300 - 500 ألف سنة.

ويؤكد الباحثون أن قطع المغرة الصغيرة لا تصلح لصنع أدوات الشغل، ولكن يمكن استخدامها في الزينة والرسم، حيث يمكن طحنها ورش مسحوقها على جسم أو مكان ما وتزيينه، أو استخدامها في الرسم على جدران الكهف.

World's first mancave? 'Miracle' cave in South Africa may be the earliest known human dwelling EVER found, 1.8million-year-old stone tools suggest https://t.co/OJbLtJUTDF via @MailOnline #WonderwerkCave #Wonderwerk #palaeontology pic.twitter.com/OCvVqJhLxT