مصرع شابين من كفر كنا وإصابة 11 شخصا بحادث طرق قرب الزرازير..صور

القدس المحتلة/سما/

لقي فراس عواودة ويوسف نعسة، وعمرهما (28 عاما) من بلدة كفركنا مصرعهما، فيما أصيب الشاب أحمد عواودة بجروح خطيرة جدا، وأصيب 11 شخصا بجروح وصفت بين الطفيفة والخطيرة، إثر حادث طرق، وقع قرب الزرازير، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وأعلن رئيس مجلس كفركنا، يوسف عواودة الحداد، اليوم الأربعاء، لمدة 3 أيام.

من اليمين، الجريح أحمد عواودة، والمرحوم فراس عواودة والمرحوم يوسف نعسة



وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع بين شاحنة وعدة سيّارات على شارع رقم 77 بالقرب من مفرق الزرازير، وتسبب بإصابة 8 أشخاص على الأقل، 3 من بينهم تعرّضوا لإصابات حرجة، أُعلِن عن مصرع اثنين منهما، بعد أن باءت محاولات إنقاذ حياتهما بالفشل.

المركبات عقِب الحادث

وقدّمت طواقم طبيّة وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابين الآخرين، ونقلتهم إلى المشافي لاستكمال تلقّي العلاج.

وأفاد الطاقم الطبي، بأن اللذيْن لقيا مصرعهما، هما شابان في الثلاثيات من عمريهما، مُشيرا إلى أنهما كانا عالقيْن في سيارتهما إثر الحادث.

وذكر الطاقم أنه قدّم العلاج لمُصاب في الثلاثين من العمر بحالة خطيرة، موضحا أنه كان في السيارة ذاتها، رفقة الشابين اللذين لقيا مصرعهما.

وفي ما يخصّ المصابين الأربعة الآخرين، قال الطاقم إن حالة واحد منهم متوسّطة، فيما تعرّض الآخرون لإصابات طفيفة.

وعٌلِم أنه من بين المُصابين، طفلان على الأقل. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

















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