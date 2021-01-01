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الرئيس عباس غاضب: صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

الأربعاء 28 أبريل 2021 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس غاضب: صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات



رام الله/سما/

 علمت «الأخبار»، من مصادر في «حماس»، أن قيادات في «فتح» حاولت طوال الأسبوع إقناع الأولى بتأجيل الانتخابات بذريعة منع الاحتلال لها في القدس المحتلّة، فيما طلبت «حماس» الاتفاق على آليات لإجرائها هناك وتحدّي رفض الاحتلال، وهو ما رفضته «فتح» بحجة أنه سيؤثّر في علاقتها مع العدو الذي قد يعود إلى فرض عقوبات عليها ويمنع تحويل الأموال إلى السلطة، الأمر الذي سيدخلها في أزمة جديدة.

 وتشير المصادر إلى أن عباس كان غاضباً خلال اجتماع «المركزية» الأخير، بعد رفض «حماس» عرضه إلغاء الانتخابات، ومع استمرار الأوروبيين على موقفهم الضاغط لإجرائها كشرط لاستمرار الدعم. كما أن هناك تقدير موقف لا يعطي قائمة «فتح» فرصة لتكون أكبر قائمة في «المجلس التشريعي»، مقابل إمكانية عقد تحالف بين «حماس» ودحلان وأيضاً القدوة ــ البرغوثي لتشكيل الحكومة والتخلّص من سطوة «أبو مازن» على السلطات الثلاث.

#الرئيس عباس #حماس #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية #قطاع غزة #رام الله

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