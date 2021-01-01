شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 16 كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب كريم عفيفي

الرياض / سما

مستمرون معكم متابعينا الكرام في مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 16 كاملة مع رامز جلال 2021 مع ضحية جديدة من مشاهير الفن والرياضة في العالم العربي والدولي حيث يتم استدراجهم إلى مدينة الألعاب في السعودية.

في برنامج رامز عقله طار الحلقة السابقة حلّت الفنانة السعودية ريم عبد الله ضيفة على البرنامج الذي يقدّمه رامز جلال على قناة mbc مصر يوميا في شهر رمضان، وكانت الضحية هذه المرة من البلد المستضيف للمقالب.

بدأ مقلب رامز جلال باستضافة ريم عبد الله في المدينة الترفيهية بمدينة الرياض العاصمة السعودية، ثم شاركت في لعبة "حرب الألوان" التي يختبئ فيها رامز جلال ويضرب الضيف بالطلقات من الخلف دون أن يلاحظ.

وركبت ريم مركبة "الهوب دروب" في الجو، وكان يجلس بجانبها رامز جلال متنكراً بزي سائح من الهند، واستفزها كثيرا برش المياه عليها والصراخ في وجهها بصوت صاخب جدا، الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للصراخ.

وعندما بلغت الإثارة مداها، اقترح رامز وفريقه على "ريم" ضرورة القفز في المسبح للخلاص من هذه الورطة، إلا إنها رفضت وبشدة، الأمر الذي اضطر فريق البرنامج لدفعها إلى خارج اللعبة لتسقط في حمام السباحة.

وبعد اكتشاف الضيفة للمقلب سيطرت عليها حالة من الغضب وبكت من المفاجأة وقالت لرامز لماذا تفعل ذلك، وفي نهاية الحلقة نجح جلال في امتصاص غضب ريم عبد الله وأقنعها بغناء الأغنية الشهيرة لبرنامج رامز عقله طار.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 16 مع ضحية جديدة من مشاهير العرب للبرنامج الذي تم تصويره في العاصمة السعودية الرياض واستغرق تصويره 15 يوما، نبثه يوميا في موعد الإفطار على قناة ام بي سي مصر من هنا.