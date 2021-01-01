بن سلمان: نريد أن تكون إيران مزدهرة والقرآن هو دستورنا

الرياض/سما/



أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، لك هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها مساء اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي عمل جار على تسوية القضايا العالقة بين الطرفين: "أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران".

وأضاف: "لا نريك أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار".

وتابع ولي العهد السعودي: "إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية".

وأردف مشددا: "نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع".

وذكر بن سلمان أن الرياض خُططت بشكل جيد تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية.

وقال بن سلمان في مقابلة بثتها قناة “الإخبارية” السعودية إن “رفع نسبة الغطاء النباتي ساهم في تحسين جودة البيئة في السعودية”.

وأضاف بن سلمان أن “دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك”، موضحًا أنه "لا عقوبة على أي شأن ديني إلا بنص قرآني واضح.

وحول البنية التحتية، أكد ولي العهد السعودي أن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة.