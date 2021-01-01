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"الجهاد الاسلامي" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع مناقشة ملف الانتخابات التشريعية

الثلاثاء 27 أبريل 2021 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الاسلامي" تعلن عدم مشاركتها في اجتماع مناقشة ملف الانتخابات التشريعية



رام الله /سما/

كشفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، موقفها من المشاركة في اجتماع الفصائل التي دعت له السلطة لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية.

وقال القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان، "لا نية لدينا في حركه الجهاد الإسلامي للمشاركة في الاجتماع التي دعت اليه السلطة لمناقشه موضوع الانتخابات".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، قد أعلن أنّ "القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس، لمناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك".

من جهته، أوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الاتصالات للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة مساء الخميس المقبل لتحديد مصير أجرائها والتوصل إلى موقف موحد بشأن ذلك.

وأضاف ابو ردينة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دراسة جميع المعطيات المتوفرة والاستماع لكافة الاطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماع القيادة لاعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحد وجواب نهائي حول اجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس.

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