تفاصيل لقاء الرئيس عباس والقنصل العام البريطاني فيليب هول

رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، القنصل العام البريطاني في القدس فيليب هول، والذي جاء مودعاً بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي بذلها القنصل البريطاني فيليب هول، أثناء عمله لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين الفلسطيني والبريطاني، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

بدوره شكر القنصل فيليب هول، الرئيس، على التعاون الكبير الذي لاقاه خلال فترة عمله من الجانب الفلسطيني، والحرص على تمتين وتعزيز علاقات الصداقة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء، القنصل السياسي جورجينا هيلز، ومن الجانب الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وريس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي مجدي الخالدي.