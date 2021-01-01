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غزة: إصابة الصياد غيث أبو عون برصاص البحرية الاسرائيلية

الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إصابة الصياد غيث أبو عون برصاص البحرية الاسرائيلية



غزة /سما/

أفادت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي، اليوم الثلاثاء، بإصابة الصياد غيث أبو عون بالرصاص المطاطي خلال قمع الاحتلال لمراكب الصيادين في بحر قطاع غزّة، مؤكدةً أنّ "حالته الصحيّة جيّدة".

وفي أعقاب ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "الجيش يتحقق من أنباء عن محاولة صيادين فلسطينيين كسر الإغلاق البحري عند شواطئ قطاع غزة".

ولفت الصحفي الاسرائيلية أمير بوخبوط، إلى أن ذلك جاء "بعدما أفادت وسائل إعلام فلسطينية مؤخرًا عن أن سلاح البحرية "الإسرائيلي" أطلق النار على قوارب صيد قبالة سواحل قطاع غزة".

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