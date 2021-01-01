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ملك الأردن: نُجدد دعمنا لصمود المقدسيين ولا نقبل المساومة على القدس

الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن: نُجدد دعمنا لصمود المقدسيين ولا نقبل المساومة على القدس



عمان /سما/

أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على دعم صمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية المقدسة.

وقال الملك خلال لقائه ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس في قصر الحسينية: "نستمر بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس"، مُوضحًا أنّ دولته ستستمر بتحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

،وتابع: "لا نقبل أيّ مساومة على القدس والمقدسات"، مُعرباً عن شكره لكل من خدم المقدسات خلال مئوية الدولة الأولى.

#الملك عبدالله الثاني #الاردن #المقدسيين #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية

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