ملك الأردن: نُجدد دعمنا لصمود المقدسيين ولا نقبل المساومة على القدس

عمان /سما/

أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على دعم صمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية المقدسة.

وقال الملك خلال لقائه ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس في قصر الحسينية: "نستمر بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس"، مُوضحًا أنّ دولته ستستمر بتحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

،وتابع: "لا نقبل أيّ مساومة على القدس والمقدسات"، مُعرباً عن شكره لكل من خدم المقدسات خلال مئوية الدولة الأولى.