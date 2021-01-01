تردد قناة أمواج الرياضية الفضائية الجديد 2021 على النايل سات

غزة / سما

أعلنت مصادر رياضية، الليلة، عن ترددات قناة أمواج الرياضية الفضائية 2021؛ لمشاهدة أحدث مباريات كرة القدم الموجودة ضمن جدول البث اليومي لهذا المساء.

وقالت المصادر إن تردد قناة أمواج الرياضية 2021 على النايل سات للمتابعين من مناطق جنوب قطاع غزة (خانيونس ورفح ودير البلح) هو 10880، ترميز 8000، عمودي/أفقي.

وشددت المصادر على ضرورة توجيه عين الصحن باتجاه منطقة حاووز البلدية في منطقة مصبح جنوب قطاع غزة؛ من أجل الحصول على إشارة بث قوية دون تقطيع.

تردد قناة أمواج الرياضية 2021:

وتابعت إن تردد قناة أمواج الرياضية في منطقة الشمال وغزة والوسطى (النصيرات، المغازي، دير البلح، المصدر) هي كما يلي: 10825، ترميز 8000، عمودي/افقي.

ولفتت المصادر إلى أهمية توجيه العين نحو منطقة برج السوسي، في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كي تحصل على إشارة واضحة وقوية لمشاهدة كل الأحداث الرياضية.

وكانت قناة أمواج الرياضية قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء اعمال الصيانة والتصليحات الأخيرة التي أجرتها خلال شهر رمضان المبارك؛ في إطار جهودها لتحسين جودة الصورة.