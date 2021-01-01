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أبو هولي يبحث مستجدات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يبحث مستجدات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم



رام الله /سما/

استقبل الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، اليوم الثلاثاء، رئيس دائرة شؤؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي، وبحثا في سير عمل اللجنة الوطنية وآخر مستجداتها.

وأطلع دوّاس، أبو هولي، على أبرز المهام والأنشطة والبرامج التي تقوم بها اللجنة الوطنية، في إطار النهوض بالأوضاع التربوية التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء سبل التنسيق والتباحث حول الشؤون التعليمية في إطار اجتماعات جامعة الدول العربية للدول المشرفة على شؤون اللاجئين والتي تستضيفها الجامعة العربية بمشاركة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وسبل التنسيق المشترك لتفعيل هذه الجهود.

وتباحثا في تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في القضايا التربوية والتعليمية والثقافية، موجهة نحو مجتمع اللاجئين في الوطن والشتات، وذلك في إطار مهام منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

واستعراض دوّاس أبرز التحضيرات لتنفيذ مشروع "مليون طفل مبرمج" وهو مبادرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ودائرة شؤون اللاجئين، الذي تبنته ودعمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والذي سيبدأ تنفيذه بالمرحلة القادمة، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء الفريق الفلسطيني الوطني للبرمجة، وتكوين فريق ترميز وطني لتمكين الشباب المهمش في مناطق اللجوء وتشجيع التعليم عبر الإنترنت، وتنمية مهارات الشباب في البرمجة.

#احمد ابو هولي #منظمة التحرير

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