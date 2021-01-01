تيار "فتح" الإصلاحي يُعقب على تقرير منظمة هيومن رايتس وتش

غزة /سما/

رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" بالتقرير الذي صدر اليوم عن منظمة هيومن رايتس وتش، والذي جدد إدانته لدولة الاحتلال بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، على اعتبار أن إسرائيل هي الجهة المسيطرة على المنطقة الواقعة بين البحر والنهر، ولكنها تمنح بشكلٍ ممنهجٍ امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الشعب الفلسطيني، وتمارس هذا القمع بصورته الفجّة وبشكل أكثر عنفاً في الأراضي المحتلة.

ودعا تيار "فتح" الإصلاحي في بيان صحفي، كل المنظمات الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية وكل أحرار العالم إلى إدانة الاحتلال، واعتبار أن مجرد وجوده فوق الأرض الفلسطينية هو اعتداء على حقوق الإنسان والقانون الدولي وتجاوز لكل القيم والأعراف وهو جريمة تستوجب العقاب ولا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أنّ هذا التقرير وغيره يؤكد عدالة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، ويؤكد حاجة شعبنا الفلسطيني إلى العدالة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.