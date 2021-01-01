غزة: عياش يعقّب على سماح الشرطة البحرية للصيادين بدخول البحر

غزة /سما/

عقّب نقيب الصيادين نزار عياش، مساء يوم الثلاثاء، على قرار الشرطة البحرية بغزة القاضي بالسماح للصيادين دخول البحر.

وقال عيّاش في حديث لإذاعة صوت القدس، إنّ "قرار الشرطة البحرية يهدف لكسر قرار الاحتلال بمنع الصيادين من النزول للبحر.

وأضاف أنّ الظلم العالمي جعل الاحتلال يتحكم ويسيطر بالقوة في منع الصيادين من الدخول للبحر، لافتًا إلى أنّ الصيادون يعملون بمراكب صغيرة، والمراكب الكبيرة تعمل لمسافات محدودة تجنبًا لزوارق الاحتلال.

وأشار إلى أنّ بعض الصيادين لهم شباك من قبل إغلاق البحر بيومين يحاولون سحبها رغم المخاطرة الكبيرة.