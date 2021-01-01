"علماء الباكستان": لن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية عامة دون القدس

اسلام اباد /سما/

أكّد رئيس مجلس علماء باكستان والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني والشرق الأوسط الشيخ طاهر محمود أشرفي إنّ "لن نقبل بإجراء انتخابات عامة في فلسطين بدون القدس، لأنّها هي جوهر القضية الفلسطينية".

وأكّد أشرفي عقب لقائه مع السفير الفلسطيني لدى باكستان أحمد ربعي، على أنّ حكومة باكستان وشعبها يقف مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية ومن أجل تحقيق أمنياته وتطلعاته الوطنية،.

وأوضح أنّ هذه التضحيات لن تذهب سدى وإنما ثمرتها ستكون الحرية، مُعبرًا عن أمله في أنّ يأتي اليوم الذي ينال شعب فلسطين حريته التي هي حرية جميع الدول الإسلامية.