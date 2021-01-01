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حماس تعقب على تصريحات الأحمد بشأن الانتخابات: تضليل واضح وتحريف مرفوض

الثلاثاء 27 أبريل 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تصريحات الأحمد بشأن الانتخابات: تضليل واضح وتحريف مرفوض



غزة /سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء يوم الثلاثاء، على تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد بشأن الانتخابات الفلسطينية.

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان صحفي، "تصريحات عزام الاحمد عن أن الانتخابات الفلسطينية جرت لمرة واحدة فقط ولا داعي لإجرائها مرة أخرى، تضليل واضح وتحريف مرفوض، ومخالف لكل التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها بين كل القوى الوطنية في جولات المصالحة المختلفة".

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وقال قاسم، إن "هذه التصريحات من عزام الأحمد تؤكد رغبة قيادة السلطة في رام الله الاستمرار في الاستيلاء على القرار الفلسطيني، وتعبر عن انعدام ايمانها بأي شكل من الشراكة الوطنية"

وأكد المتحدث باسم حماس على أنه "لا يحق لأي جهة أو شخصية مصادرة حق شعبنا في اختبار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، وأن يقدم للعالم صورة حضارية يستحقها شعبنا"

#حركة حماس #الانتخابات الفلسطينية #عزام الاحمد #منظمة التحرير #السلطة الفلسطينية #حركة فتح

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