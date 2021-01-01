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برلماني بلجيكي: الفصل العنصري جريمة حرب وبلجيكا لن تتواطىء في بناء المستوطنات غير الشرعية

الثلاثاء 27 أبريل 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني بلجيكي: الفصل العنصري جريمة حرب وبلجيكا لن تتواطىء في بناء المستوطنات غير الشرعية



بروكسل /سما/

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، النائب سيمون موتكان: إن الفصل العنصري هو جريمة حرب محددة في القانون الدولي من خلال نظام مؤسسي للقمع المنهجي والسيطرة لمجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة عرقية أخرى.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، إحدى أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم، وصفت اليوم في تقرير سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين بـ "الفصل العنصري".

وأضاف الناب موتكان، في بيان، "سأستجوب اليوم وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس حول: مسألة المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها "معادية للسامية"، وحول أوضاع حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء، تفتيت الأراضي الفلسطينية، وتطبيق سياسة التفاضل، وتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع موتكان: "وأكثر من ذلك، سنستأنف قريبًا مبادرة برلمانية حتى لا تكون بلجيكا متواطئة بطريقة أو بأخرى في بناء المستوطنات غير الشرعية في فلسطينوسياسة الفصل العنصري التي ترافقها والتي تم تنظيمها على مدى عقود".

#البرلمان البلجيكي #مستوطنات #اسرائيل #الفلسطينيين

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