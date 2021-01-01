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شاهد: بايدن يشتم أثناء خطاب رسمي..

الثلاثاء 27 أبريل 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: بايدن يشتم أثناء خطاب رسمي..



واشنطن /سما/

نشرت قناة "إيند غيم" على يوتيوب مقطعا من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يظهره حين يخطئ في لفظ كلمة "علم" ويستخدم بدلها كلمة مهينة للأشخاص ذوي الميول الجنسية غير التقليدية.

ففي محاولته لفظ عبارة "أعلام النازية"، يخطئ بايدن في كلمة "flags" التي تعني أعلام، ويلفظ كلمة "fags" ثم يسارع لتصحيح الخطأ.

ووجه الرئيس الأمريكي هذا الجزء من الخطاب لأتباع أيديولوجية سيادة العرق الأبيض من المواطنين الأمريكيين.

وفي وقت سابق لم يتمكن بايدن من تذكر اسم وزير الدفاع الأمريكي عندما أراد توجيه الشكر إلى لويد أوستن، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس، لكنه تلعثم وبدا كأنه نسي اسم أوستين.

وقال بايدن خلال خطابه بمناسبة يوم المرأة العالمي: "أريد أيضًا أن أشكر الوزير.. الجنرال السابق.. ما زلت أسميه بالجنرال، رفيقي الذي يدير هذه المؤسسة هناك".

#جو بايدن #لويد أوستن #الرئيس الامريكي #الولايات المتحدة

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